L’ambasciatore Pasquale Ferrara a Tonadico per parlare di una “pace possibile”

“La pace possibile in un mondo in frantumi”. Questo il titolo dell’incontro che si terrà domenica 27 agosto (alle 17.30) in sala Negrelli, a Tonadico, in occasione della commemorazione dell’evento legato alle dieci Mariapoli che si tennero all’ombra delle Pale nel decennio 1949-1959. Proprio a conclusione dell’ultima Mariapoli, il 22 agosto, ci fu la “Consacrazione dei popoli a Maria”, un atto solenne e non puramente religioso perché prefigurava un mondo pacificato e unito nella fraternità umana. La commemorazione diventa quindi occasione per rilanciare quegli ideali, resi necessari dallo scenario internazionale sconvolto da guerre e crisi ambientali.

Ad affrontare quest’argomento, l’ambasciatore Pasquale Ferrara, scrittore e docente di Diplomazia e negoziato alla Luiss di Roma e di Processi e istituzioni di integrazione politica presso l’Università Sophia di Loppiano (Fi). L’evento è promosso dalla Comunità di Primiero e dal Movimento dei Focolari.