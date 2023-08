Rassegna Generazioni, aperte online le prenotazioni per gli incontri

Un’immagine di un incontro della rassegna, con Tamara Lunger a Borgo Valsugana. Foto Facebook Generazioni

Sono aperte sul sito www.generazioni.online le prenotazioni agli eventi della Rassegna Generazioni 2023: i cinque appuntamenti che, dal 3 al 13 settembre, toccheranno tutta la regione Trentino – Alto Adige, portando nelle città e nelle valli una serie di ospiti di rilievo nazionale, riuniti dal titolo “Innesti creativi. Ripensa, rigenera, ricrea”, che ben definisce l’identità e gli obiettivi sia della Rassegna che dell’intero progetto.

Come sottolinea la coordinatrice Francesca Viola, infatti, “quest’anno più che mai abbiamo voluto ribadire il concetto di innesto creativo anche negli eventi, mischiando ospiti e mondi differenti. Perché, mai come ora, abbiamo bisogno di aprirci, sorprenderci, contaminarci positivamente con punti di vista diversi”. Gli ospiti dell’edizione 2023 saranno dunque chiamati a dialogare tra loro secondo traiettorie inedite su alcuni dei temi più attuali: lo scenario geopolitico e le questioni internazionali, le prospettive dei giovani tra pandemia e nuove sfide globali, come sopravvivere nella società della performance e come coniugare bisogno di leggerezza e impegno sociale.

Si parte domenica 3 settembre alle ore 14.30 al Rifugio Malga Sauch di Giovo (TN) con “Flower power. Per una sostenibilità condivisa”. Cristiano Godano, cantautore e chitarrista, frontman dei Marlene Kuntz, incontrerà Alessandra Viola, ricercatrice, giornalista e scrittrice pluripremiata per la sua attività di divulgazione a favore delle piante. Guidati dalla giornalista Caterina Moser, affronteranno la dura questione del cambiamento climatico e di come dare un futuro al pianeta e a noi stessi attraverso modi di vita più sostenibili. Chi volesse trascorrere l’intera giornata in montagna, alle ore 9.00 potrà partecipare al “Risveglio nella natura”, un momento di meditazione con la fisioterapista ed esperta di movimento Monica Boschetto, in un luogo unico come il Lago Santo. Seguirà alle 10.00 una merenda con prodotti locali a cura di Sorgente’90 e la camminata guidata “Rigenerazione montana: letture filosofiche sulla montagna di ieri e di oggi”, a cura della filosofa e progettista culturale Lucia Ferrai di FilosEventi e dei narratori di territorio e piccoli contadini La Campirlota. Alle 11.30 con la guardia forestale Stefano Fontana si potrà, invece, visitare il Roccolo del Sauch, in passato impiegato per la cattura degli uccelli migratori e oggi scultura vegetale e osservatorio ornitologico. In caso di maltempo, gli appuntamenti della mattina saranno annullati, mentre l’incontro con Cristiano Godano e Alessandra Viola si terrà alle ore 20:30 presso il Nuovo Teatro Cinema di Cembra, via San Carlo 1, Cembra.

Martedì 5 settembre alle ore 18.30 la Rassegna si sposterà a Bolzano, nella Sala Conferenze del Centro Pastorale. Si parlerà di guerre fredde e manifeste, diritti umani e libertà negate con “Domino. Strumenti per capire le nuove sfide globali”. Ospiti della serata Dario Fabbri, celebre analista geopolitico, direttore di Domino, in passato giornalista per Limes e altre testate, podcaster e noto volto di La7, e Pegah Moshir Pour, attivista iraniana che ha fatto dei diritti civili e dell’empowerment digitale e femminile la sua vita, venendo premiata a Montecitorio allo Standout Woman Award. Un dialogo, moderato dal direttore del giornale Alto Adige Alberto Faustini, per riflettere sul mondo attuale, in cui globale e locale si sovrappongono e si scontrano continuamente, e per cercare di rispondere alla domanda: le voci dei singoli e dei giovani possono avere ancora un ruolo nei giochi di potere?

Giovedì 7 settembre la Rassegna farà tappa a Borgo Valsugana, dove alle ore 18.30 in Piazza Alcide Degasperi si terrà il talk “Prendila con filosofia. Come sopravvivere nell’era della performance”. Maura Gancitano e Andrea Colamedici, creatori di Tlon, progetto multimediale che commenta la quotidianità con spirito critico, incontreranno Alessandra Chillemi, breakdancer proiettata alle Olimpiadi di Parigi 2024, e Stefano Dalvai medaglia d’oro ai World Transplant Games di Perth in Australia. Un confronto, moderato dalla giornalista Emanuela Macrì, su cosa significhi oggi vincere, perdere o più semplicemente, rimanere in equilibrio. In caso di maltempo l’incontro si terrà nell’Auditorium scuole medie di Borgo Valsugana, via A. Spagolla, 1.

Sabato 9 settembre alle ore 18.30 a Merano nella Sala Civica si svolgerà il quarto appuntamento “Happy! Il diritto alla felicità incontra l’impegno civile”, moderato dalla giornalista Francesca Merz. È possibile coniugare la leggerezza e al contempo impegnarsi per creare bellezza? Ne parleranno Enrico Galiano, insegnante di periferia, autore di bestseller come “L’arte di sbagliare alla grande”, nominato nel 2020 tra i 10 prof. più influenti d’Italia dal Sole 24 ore, e il collettivo femminile A M’L Rum Da Me, specializzato in progetti artistici come mezzo per trattare temi sociali e valorizzare il territorio. Un connubio che parla di arte, felicità e realizzazione dei propri sogni.

La Rassegna 2023 si chiuderà a Trento negli spazi della Bookique, dove mercoledì 13 settembre è in programma “Generazione Post Nebbia. Un viaggio nel nord est underground”. Un ritratto della Generazione Z affidato a Carlo Corbellini, anima del gruppo indie rock Post Nebbia, e a Pier Francesco Pacoda, critico musicale, saggista, esperto di linguaggi musicali e giovanili. Un viaggio nell’indie autentico, nel rock padano che trova nella provincia la sua forza mistica e psichedelica, ma anche un dialogo per dare voce a una generazione che tra pandemia e globalizzazione, ha perso ogni certezza e orientamento.

Per prenotare il proprio posto basta recarsi sul sito generazioni.online nella sezione Rassegna, basta selezionare l’appuntamento a cui si intende partecipare e seguire le istruzioni. Come sempre, l’ingresso è libero, ma la prenotazione è fortemente raccomandata e in questo modo il posto sarà garantito.

Generazioni è un progetto delle cooperative sociali Young Inside e Inside, in collaborazione con Mercurio Società Cooperativa, sostenuto dalle Province autonome di Bolzano e Trento e dalla Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, con il contributo di Alperia e Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.