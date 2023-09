In mostra a Trento l’Arte del salvamento in acqua

È stata inaugurata nel palazzo della Regione a Trento la mostra dal titolo “L’arte annulla il rischio“, organizzata da Marina Eccher e curata da Giuseppe Tasin, in collaborazione con Snd nuotatori trentini e la sezione di Trento dell’Unione cattolici artisti italiani, per ricordare, attraverso la capacità espressiva degli autori del territorio, il contesto lacustre trentino, facendo da sfondo agli articoli di cronaca che raccontano l’evoluzione dell’Arte del salvamento.

Il Trentino-Alto Adige ha sempre espresso un’attenzione collettiva e un impegno pubblico legato al soccorso. Ne sono esempi conosciuti e riconosciuti fra tanti, il Servizio della Protezione Civile, il Soccorso Alpino Trentino e Alto Adige, l’Aiut Alpin Dolomites e il Servizio Spiagge Sicure. Quest’ultimo, trasformato ed evoluto negli anni, celebra un importante anniversario: la Coppa Europa di nuoto per il salvamento l’8 settembre del 1988 a Levico Terme. Data immortalata in quel giorno e in quell’occasione dalle Poste Italiane attraverso un annullo speciale, un timbro postale con data e titolo che annullando il francobollo ferma e segna il tempo, facendo passare l’evento in questione dalla cronaca alla storia.

Oggi come allora le Poste Italiane sono presenti con un annullo celebrativo e un francobollo dedicato all’Arte del salvamento in acqua, raccontando così all’interno della Mostra un percorso professionale di alto profilo nato in Trentino-Alto Adige ed esportato in Italia e ben oltre i confini nazionali.

La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 20 ottobre.