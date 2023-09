Parte il Religion Festival con “Jesus Christ Superstar”

Presentata al Teatro Sociale in conferenza stampa la 26° edizione di “Religion Today Film Festival” che comincia mercoledì 13 settembre ad ore 17.30 al Teatro San Marco a Trento con la proiezione di “Jesus Christ Superstar di Norma” (a cinquant’anni esatti dall’uscita del capolavoro) e alcuni brani del complesso corale “CoRomania”. Il programma della rassegna cinematografica, articolata dal 13 al 20 settembre in più sedi con molti incontri dedicati alle scuole, è stato commentato dal direttore artistico Andrea Morghen per la sua attenzione ai temi più urgenti dei conflitti, delle migrazioni e della convivenza interreligiosa. “Nelle varie occasioni educative offerte dal Festival ritroviamo il nostro impegno per favorire il confronto sulla diversità e sull’accoglienza”, ha osservato Massimiliamo Pilato, presidente del Forum Trentino per la Pace, mentre Katia Malatesta ha sottolineato la mostra fotografica allestita alla Biblioteca Comunale di Trento sulla base di un progetto fotografico avviato dal compianto Piero Cavagna con il suo archivio fotografico.

Tema di quest’edizione è “Community” – in inglese, con riferimento anche alle comunità virtuali – e sarà affrontato dalle varie fedi nella “tenda di Abramo” allestita in piazza Battisti a Trento: sarà presente martedì 19 settembre ad ore 20 anche l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi che parlerà su “La comunità in cammino”. Al Festival collabora anche il Centro Missionario diocesano che domenica 17 settembre alle ore 10, sempre in piazza Battisti, presenta l’esperienza estiva, mentre alle ore 11 sarà illustrato il “Condominio solidale, progetto di esperienza abitativa di un gruppo di giovani di Rovereto.

Di rilievo come sempre la proposta cinematrografica – i film sono gratuiti per il pubblico – che vede oltre 45 titoli, provenienti da tutto il mondo con un significativo apporto del cinema iraniano.