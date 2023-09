Tra Arco, Riva del Garda e Torbole, arriva il “Festival del pesce d’acqua dolce”

Prenderà vita dal 6 all’8 ottobre prossimi la seconda edizione del “Festival del pesce d’acqua dolce“, con tre giornate ricche di iniziative tra Arco, Riva del Garda e Torbole, per promuovere l’acquacoltura sostenibile e la cultura del pesce d’acqua dolce. L’apertura dell’evento si terrà ad Arco nella mattinata di venerdì 6 ottobre, seguirà Riva del Garda, il pomeriggio di sabato 7, per finire con Torbole, domenica 8 ottobre, dopo una ricca panoramica di eventi per operatori, istituti alberghieri, esperti e pubblico.

Il focus della tre giorni ittica gardesana, all’insegna di degustazioni, convegni, show cooking e talk show, sarà incentrato sulla riscoperta e la rivalutazione del pesce di acqua dolce e della relativa cucina, oggi non adeguatamente conosciuta, con l’opportunità di proporre al pubblico e agli esperti sia i piatti di grandi tradizioni che quelli popolari del lago di Garda, connotati dal comune denominatore, del pesce locale e dell’itticoltura trentina, che si distingue per la sua qualità.

Il variegato programma di eventi organizzati dal Club dei Sapori APS, si aprirà ad Arco con un momento formativo importante: il primo contest riservato ai giovani allievi di quattro Istituti Alberghieri del Garda (Riva, Rovereto, Bardolino, Gardone), ideato da Giulio Biasion per promuovere l’itticoltura attuale e della tradizione gardesana e per rivalutare una professione che merita di essere rilanciata. Il contest metterà a confronto sia il lavoro della cucina, con piatti della tradizione e innovativi, sia del servizio in tavola, attraverso lo “storytelling” su quanto viene presentato alla giuria di esperti. Sempre nel primo giorno, Palazzo Giuliani di Arco ospiterà “Il food cost e i piatti della tradizione ittica gardesana”, un momento di formazione con l’Associazione Ristoratori Fipe riservato a chef e ristoratori, con il Dott. Roberto Peschiera, esperto di food ed ex Ispettore Guida Michelin e la quotata chef Orazia Danieli di Castelletto di Brenzone. Alle ore 17:00, a Palazzo Giuliani, si terrà quindi l’inaugurazione ufficiale del Festival, con il convegno di apertura su “Acquacoltura, biodiversità e criticità del pesce nel Garda”, alla presenza dei tre Assessori dei Comuni Alto Garda, la Presidente della Comunità del Garda oltre ad esperti quali Leonardo Pontaldi della Provincia di Trento e Ivano Confortini della Regione Veneto.

Tanti gli appuntamenti dedicati al pubblico anche nei giorni seguenti: sabato 7 pomeriggio a Riva del Garda, l’ampia sala della Fraglia Vela, sul porto, ospiterà un evento di degustazione e storytelling delle caratteristiche dell’olio extravergine d’oliva dop dell’alto Garda; a seguire, il talk show “Benessere salute e alimentazione con il pesce di lago”, che vedrà la partecipazione di ospiti illustri come Evelina Flachi, dietologa e consulente di RAI1, il giovane e già affermato chef stellato Giacomo Sacchetto, la Chef Orazia Danieli, lo scrittore del lago Livio Parisi e l’enogastronomo Antonio Scuderi.

Domenica 8 ottobre, a Torbole, avranno luogo le degustazioni presso l’ex Colonia Pavese, con la presenza di chef esperti e quotati, intenti a preparare piatti innovativi e della tradizione locale: tra questi, chef Andrea Mantovanelli, già cuoco dell’anno 2015, e il trentino Marcello Franceschi, protagonista di “Pesce in piazza”, evento di assaggi per il grande pubblico curato dal Consorzio CENTO. Il tutto con la partecipazione dei 14 locali aderenti all’Associazione Ristoratori Alto Garda e Ledro, che prepareranno una settimana di menu con piatti di itticoltura d’acqua dolce da proporre ai loro clienti. Il Festival si chiuderà con un talkshow aperto al pubblico, a partire dalle ore 17, sul tema del turismo enogastronomico: “Nuove opportunità nell’alto Garda Trentino per il rilancio dell’itticoltura, la crescita dell’offerta nella ristorazione e la conoscenza del territorio”, al quale interverranno il Sindaco di Nago-Torbole, Gianni Morandi; la Vicesindaca Sara Balduzzi, Assessore al Turismo di Nago Torbole; il Presidente di APT Garda Dolomiti, Silvio Rigatti; la Presidente di Italian Travel Press, Nicoletta Martelletto; la Presidente Fiavet Trentino Alto-Adige, Sandra Paoli; il ristoratore de La Terrazza di Torbole, Ivo Miorelli; il pescatore rivano Alberto Rania. Modera Giulio Biasion, organizzatore del Festival e direttore di testate turistiche.