Lo chef Brunel a Rovereto con un cooking show a Casa Tua

Venerdì 15 settembre, alle ore 18.30, un particolare cooking show firmato dallo chef Peter Brunel, patron dell’omonimo ristorante di Arco e tra le stelle del firmamento Michelin in Trentino, inaugurerà il nuovo store CasaTua di Rovereto, catena di negozi di arredamento del Gruppo Paterno che ha recentemente stretto un’importante partnership con ARAN Cucine, brand abruzzese di fama internazionale.

Lo chef si “esibirà” naturalmente in una delle cucine Aran allestite nello store, all’insegna di una filosofia green, ed in grado di coniugare confort, funzionalità e design. In linea con questa visione, quella dello chef originario della Val di Fassa sarà una performance all’insegna del design. Del resto, Peter Brunel, classe 1975, nella sua cucina fonde tradizione e innovazione in un mix raffinato e creativo, che valorizza i prodotti del territorio e che spesso varca i confini della cucina per spaziare nel mondo dell’arte e dell’architettura.

La ricetta protagonista dello cooking show sarà il Riso new pop – Andy Warhol, realizzato con riso alla mela, rafano bianco e evolvere di lamponi. Una proposta assolutamente inedita, al pari del contenitore in cui verrà servita: un barattolo in versione limitata da portare a casa, insieme con la ricetta, per dargli nuova vita, strizzando l’occhio al tema del riuso. Da segnalare anche alcune vere e proprie chicche dell’aperitivo, come l’insalata di quinoa rossa e nera con ortaggi e levistico o la ribollita-trentina con briciole di pane nero e oro, oltre al dessert Gin-Vin Time, a cura di bartender.

“Siamo lieti di tenere a battesimo questa partnership ospitando a Rovereto uno chef del calibro di Peter Brunel, che saprà valorizzarla al meglio proprio attraverso una demo esclusiva delle funzionalità e del design di ARAN Cucine, di cui abbiamo acquisito un’esclusiva sulla promozione e la vendita in tutto il Triveneto ”, afferma Mirco Paterno, Ceo CasaTua.

Un’occasione unica da non perdere ma, vista l’eccezionalità dell’appuntamento, con numero di posti limitato. Per essere tra i fortunati, è necessario prenotarsi scrivendo a info@casatuaitalia.it. La partecipazione è gratuita.