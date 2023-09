San Pio X si riempie di unicorni: sabato 23 settembre la festa del quartiere di Trento

“C’è un unicorno in città”. È questo il titolo della festa che si svolgerà sabato 23 settembre nel quartiere di Trento di San Pio X. Quella di sabato sarà una giornata piena di attività per grandi e piccoli, che andranno avanti 12 ore no-stop, dalle 9.30 alle 22.30.

A organizzare la manifestazione sono il Comitato spontaneo San Pio X di Trento e il Comitato Associazioni Oltrefersina, con la collaborazione della Commissione politiche sociali della Circoscrizione San Giuseppe e Santa Chiara. Gli eventi si svolgeranno nel Parco Duca d’Aosta e in via Matteotti.

L’obiettivo di “C’è un unicorno in città” è semplice ma ambizioso: stimolare l’incontro e la condivisione di esperienze fra le diverse generazioni e culture che ogni giorno animano il quartiere e lo rendono unico. Questa specifica identità è stata valorizzata anche dal punto visivo e simbolico, scegliendo l’immagine dell’unicorno come animale-guida dell’iniziativa. “Pochi forse lo sanno, ma dagli anni Ottanta questa creatura leggendaria è lo stemma del Quartiere San Giuseppe nel tradizionale Palio dell’Oca delle Feste Vigiliane. Simbolo di rinascita e trasformazione, di libertà e indipendenza, di speranza e magia, l’unicorno vuole rappresentare dunque il desiderio di avvicinare mondi apparentemente lontani, di stimolare la partecipazione, la solidarietà e il senso di responsabilità delle persone verso il proprio territorio. ‘C’è un unicorno in città’ è quindi, nelle intenzioni degli organizzatori, un primo momento di coesione e socialità per tutti i residenti del quartiere, un’occasione per mettere in rete le competenze e proposte dei cittadini, delle associazioni e delle realtà commerciali che lo vivono ogni giorno”, scrive il comitato organizzatore della festa in una nota.

LE ATTIVITA’

Le attività spazieranno da sport per ragazzi, mostre fotografiche, animazione, laboratori, ginnastica artistica, merende etniche e musica live. Si parte alle ore 9.30 nel Parco Duca D’Aosta con la rassegna stampa di quartiere a cura di Simone Casalini, direttore del quotidiano Il T. Sempre nel parco sarà possibile visitare la mostra “Un quartiere nel quartiere. I Casoni e il Vaticano” a cura della Fondazione Museo Storico del Trentino, mentre i curiosi, quelli che vorranno entrare fra le vie del quartiere, sono attesi per partecipare alla visita guidata “Le case parlanti” a cura di Guido Laino e Sara Zanatta della Fondazione Museo Storico del Trentino (ore 16.00).

Per affrontare insieme le sfide e possibilità dello stare insieme, il Comitato spontaneo San Pio X ha immaginato anche un momento di confronto sul tema delle Comunità prossime (ore 17.00).



Per tutta la giornata sarà possibile partecipare ad attività e gioco libero insieme agli animatori sportivi di UISP – Unione Italiana Sport per Tutti. Fra gli sport a cui i più piccoli si potranno avvicinare ci saranno il minitennis a cura dell’Associazione sportiva Le Arcade Circolo Grillo (ore 10.00), la boxe con Boxe Club Trento (ore 14.30), la capoeira con capoeirArte e la ginnastica artistica con Smile Sport Academy (ore 15.00). Anche in via Matteotti spazio allo sport con Front Frip e le sue spericolate evoluzioni al monopattino (ore 15.00). Per tutti gli appassionati di bici nel parco è atteso anche l’arrivo della pedalata cittadina a cura di FIAB – Amici della bicicletta di Trento (ore 16.00).

Per tutti gli appassionati di iridologia, la pratica basata sull’osservazione dell’iride dell’occhio, appuntamento con Sandra Boccher nel Parco Duca D’Aosta (ore 10.00), mentre sarà coinvolgente e di grande impatto la visita guidata di Albertina Pretto che condurrà i partecipanti fra le strade del quartiere, in un percorso immaginato per sensibilizzare la comunità alle disabilità visive (ore 11.00).

Nel parco ci sarà spazio anche per lasciar correre l’immaginazione con il laboratorio artistico e narrativo a tema unicorno a cura di Studio d’Arte Andromeda (ore 15.00), mentre in via Matteotti saranno attivi i laboratori creativi in collaborazione con il negozio Primo Piano e ScuoL@b e le proposte di artigianato in legno a cura di Laboratorio Sociale (ore 15.00). Colori anche sul viso con le animatrici di Truccamimè che animeranno il parco con le bolle di sapone e truccabimbi (ore 18.30).

Via Matteotti si trasformerà anche in un grande spazio di convivialità con le proposte gastronomiche di Ristorante Aroma, Pizzeria Twist, Pizzeria Rimi e Blue Angel attive a pranzo (ore 12.30) e la sera, con la grande cena di quartiere (ore 20.00). Nel parco l’associazione InFusione Impresa Sociale porterà le sue proposte culinarie di differenti paesi del mondo, mentre in via Matteotti, UILTUCS partecipa alla festa con un gustoso omaggio offerto dalla Gelateria Serafini di Lavis (entrambi, ore 16.00).

La giornata sarà anche all’insegna della musica con il live di chitarra e voce di Romano Sartori a cura di Strumenti musicali Grassi (ore 15.30) e proseguirà con la musica live e i dj set di Emilio Paranoico, Pariss G, Kandeesha, Johnny Mox, Lovragina (ore 18.00), mentre il Bar Blue Angel proporrà il live di The Snipers (ore 21.00).

In caso di pioggia le attività̀ artistiche e sportive si svolgeranno presso l’Auditorium Circoscrizione di San Giuseppe, via Giusti 35.