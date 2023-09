È morto Stefano Bertoldi, direttore dell’Hospice Cima Verde

Si è spento per una malattia con cui conviveva da tempo, all’età di 59 anni, Stefano Bertoldi, fondatore dell’associazione A.m.a. ( di cui è stato presidente per i primi due anni) e direttore dell’Hospice Cima Verde di Trento, del quale era stato anche tra gli artefici della progettazione e realizzazione. Persona di profonda umanità, educatore appassionato e vulcanico, sempre sorridente, ha avuto un ruolo di pioniere nella promozione dei gruppi e della metodologia di auto mutuo aiuto – nella dipendenza da alcol e in altre forme di disagio – sia in Trentino che a livello nazionale. La sua esperienza era stata valorizzata anche nei corsi universitari di educatore professionale e sanitario a Rovereto. La notizia della scomparsa ha destato commozione nel mondo del volontariato (Bertoldi è stato anche capo educatore negli scout AGESCI). In serata si è appresa anche la notizia della sua volontà – rispettata – di donare le cornee per un trapianto.

A ricordarlo, oltre al mondo del sociale, è anche quello della politica. Bertoldi, infatti, si era presentato con Futura alle elezioni comunali del settembre del 2020. Era stato il secondo candidato di Futura a ricevere più voti, ma non era stato eletto per incompatibilità con la sua professione. “Apprendiamo con dolore della morte di Stefano Bertoldi: con lui, oltre al percorso per le comunali a Trento, abbiamo condiviso pensieri e battaglie”, scrive Futura sui social. “Ci stringiamo al lutto della sua famiglia, ai colleghi e alle colleghe dell’Hospice Cima Verde”.

Proprio oggi si svolge la “Camminata tra le viti e la vita”, organizzata dall’Associazione Amici della Fondazione Hospice del Trentino per far conoscere la realtà dell’Hospice Cima Verde alla cittadinanza trentina. Un evento che era stato progettato dallo stesso Bertoldi, che per anni era stato anche responsabile di una comunità di alloggio per adolescenti del Villaggio del Fanciullo Sos di Trento.