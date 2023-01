È morto Gabrielle Calliari, ex vicepresidente Coldiretti regionale

Insediamento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Edmund Mach Nella foto: Gabriele Calliari Istituto Agrario Di San Michele allÕAdige Sala Specchi – Istituto Agrario San Michele 31 agosto 2007 AgF Bernardinatti Foto

È morto Gabriele Calliari, 64 anni, ex vicepresidente della Federazione Regionale Coldiretti Trentino Alto Adige, ex vicepresidente dell’Istituto Agrario di San Michele e della Fondazione Edmund Mach (Fem). La sua attività nel consiglio di amministrazione della Fem è durata 16 anni: iniziata nel 2001, è proseguita fino al 2017.

“Calliari – lo ricordano i colleghi della Fem – nel suo ruolo di amministratore ha seguito da vicino le vicissitudini e le profonde trasformazioni dell’ente di San Michele in un percorso a cavallo di importanti cambiamenti dell’agricoltura, della ricerca, delle sensibilità ambientali, sociali e non solo”.

Come lui stesso ha riportato in un articolo pubblicato sul notiziario Iasma notizie (oggi Terra di Mach) a conclusione del suo mandato: “Ho cercato di svolgere questo incarico con passione, responsabilità e mi auguro anche con dignità e onore. È stato un esercizio non semplice per me che sono più uomo di decisione ed azione che non di diplomazia. Compito non facile, magari non evidente, ma continuo e costante nel cercare di concertare accelerazioni e frenate; collegamento tra i bisogni di risposte, il più possibile precise e veloci ed i tempi spesso lunghissimi della ricerca; ruolo di consigliere e quindi di avere una visione, lunga e plurale, indicare una strategia e tradurla in azioni e risposte più complete possibili, ma nello stesso tempo dover rendere compatibili sensibilità a volte molto distanti”.