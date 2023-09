Elezioni provinciali, estratto l’ordine dei candidati e delle liste

Orsa JJ4, l’Ordine dei Veterinari: “No alla morte per eutanasia”

L’Ordine dei Veterinari della Provincia di Trento prende la parola in merito alla questione dell’orsa JJ4. Lo fa con una nota diffusa in queste ore in cui chiede ai veterinari iscritti all’Ordine “di non assumere alcuna iniziativa che possa provocare la morte del soggetto per eutanasia, se non in precedenza concordata con il presente Ordine”. […]