Martedì 10 ottobre sciopero di Trentino trasporti spa

Rinnovo contratto porfido, lavoratori pronti allo sciopero

Sono passati 2 anni dall’apertura della trattativa per il rinnovo del contratto provinciale del porfido, che riguarda 500 lavoratori. E oggi gli operai sono pronti allo sciopero. L’ultimatum è il prossimo 27 settembre, quando Fillea Cgil e Filca Cisl incontreranno ancora una volta le rappresentanze datoriali. Se in quella sede le imprese non daranno risposte […]