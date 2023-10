In 26 punti vendita Coop venerdì 20 settembre il “kit colazione” di Anffas Trentino

Credit: Anffas Trentino Onlus

Arriva in 26 punti vendita Coop Trentino e Famiglia Cooperativa la raccolta fondi promossa da Anffas Trentino, “Un morso, un sorso di felicità”. Sono cento i ragazzi, gli operatori e i volontari di Anffas che domani saranno impegnati in quest’iniziativa, che vuole sostenere, fra le altre cose, il progetto di una vita abitativa indipendente di un gruppo di 17 ragazzi tra i 18 e i 30 anni.

Con una donazione di 12 euro a sostegno dei progetti di “Scuola dell’abitare”, le persone riceveranno “un kit colazione con gli ingredienti perfetti per iniziare la giornata all’insegna della felicità”: i panini dolci al cioccolato a lievitazione naturale, la speciale confettura 100% frutta e l’esclusiva bevanda multivitaminica, messi a disposizione da Menz&Gasser, panificio SOSI, TrentoFrutta.

Ecco l’elenco dei punti Coop Trentino e Famiglia Cooperativa che aderiscono all’iniziativa: Aldeno, via Dante – Arco, via Galas – Bolognano di Arco, via Stazione – Bondo, corso 3 novembre – Borgo Valsugana, corso Vicenza – Cavalese, Piazza Battisti – Cognola, Piazza dell’Argentario – Coredo, Via Giovanni Canestrini – Malè, via 4 novembre –Mattarello, via Nazionale – Moena, Strada de Prealon – Ponte Arche, via Prati – Povo, Piazza Manci – Predazzo, via Battisti, Riva del Garda, Piazzale Mimosa, Blue Garden via Padova – Storo, via Conciliazione – Strigno, via Roma – Tonadico, via Scopoli – Transacqua, viale Piave – Trento, via Degasperi, Madonna Bianca via Menguzzato – Ravina, via Herrsching – Tuenno, Piazza Alpini – Vigolo Vattaro, via Vittoria – Vigne, via Negrelli