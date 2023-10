Nuovi spazi e un quinto anno per la “Scuola di arte bianca e pasticceria” di Rovereto

La Scuola di arte bianca e pasticceria di Rovereto, che si trova all’interno del polo tecnologico Bic, ha inaugurato nuovi spazi e un quinto anno formativo di “tecnico superiore della panificazione e della pasticceria”.

Con l’anno scolastico 2023-2024, la scuola partirà con un quinto anno per formare figure specializzate in grado di conoscere e gestire le problematiche relative all’intero ciclo produttivo, da poter inserire subito all’interno delle aziende. Una formazione su misura per le aziende, con un quinto anno aperto a tutti, anche alle aziende che desiderano formare i propri dipendenti, e con un’alternanza di 500 ore da svolgere all’interno dell’aziende stesse.

“Per sopperire alla carenza cronica di manodopera e tutelare l’immagine dei panificatori – precisa il presidente dell’Associazione Panificatori del Trentino, Emanuele Bonafini – è necessario creare anche i presupposti per avere mano d’opera qualificata, ricambio generazionale e continuità nelle attività. Un obiettivo importante quindi per la nostra associazione è il sostegno alla crescita continua della Scuola di Arte Bianca e Pasticceria di Rovereto, che ci ha visti impegnati nel corso dell’anno in molteplici incontri con l’assessore e gli organi provinciali competenti, al fine di poter trovare non solo una nuova e più adeguata sede alla struttura ma anche per sostenere l’attività di formazione scolastica e di riqualificazione professionale post diploma, per garantire la possibilità di essere sempre aggiornati su tecniche e sviluppi dell’attività di panificazione”.