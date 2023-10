A Castione la tradizionale “festa della castagna”

Coronavirus a Brentonico, rilevati dieci casi di positività all’hotel Bucaneve

Presso l’hotel Bucaneve, in seguito ad uno screening, sono stati rilevati 10 casi di positività al Covid di ragazzi non residenti in regione. Tutti i positivi sono asintomatici e verranno fatti tornare presso il proprio domicilio secondo le indicazioni dell’azienda sanitaria. In via precauzionale tutti i clienti negativi torneranno presso le proprie dimore. L’hotel riprenderà […]