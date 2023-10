Si è spento Sergio Eccher, dipendente della Federazione dei vigili del fuoco

Vigili del fuoco, tra il 17 e il 24 luglio 85 trentini in Slovenia per i Giochi Internazionali

Sono 85 i vigili del fuoco volontari che, dal Trentino, andranno a Celje, in Slovenia, dal 17 al 24 luglio per i Giochi Internazionali dei Vigili del Fuoco CTIF. 20 sono allievi, 50 effettivi, ai quali si aggiungono i giudici in gara e gli accompagnatori. Gli allievi, insieme a quelli dell’Alto Adige, rappresenteranno l’Italia alle […]