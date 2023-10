Termina l’allerta gialla, ecco il bilancio in Trentino

Maltempo, la situazione in Trentino alle 10.30

Sono iniziate già ieri sera le operazioni di taglio e di rimozione delle piante che si sono schiantate nel tardo pomeriggio di ieri in tutto il Trentino, colpito da forti fenomeni temporaleschi. Le operazioni stanno continuando in queste ore. Sono ancora chiuse, per lavori di rimozione piante e pulizia della sede stradale, la SS 50 del […]