Brentonico. A Crosano una targa in ricordo del fotografo e film-maker Lino Mazzurana

“Esplor-Ala”, una guida in tre lingue sui percorsi del territorio di Ala

Racconta il territorio del Comune di Ala, svelandone i migliori percorsi da fare in bici, e-bike o a piedi: è “Esplor-Ala”, la miniguida in tre lingue pubblicata dal Comune di Ala e dall’Apt Rovereto Vallagarina Monte Baldo in distribuzione gratuita nelle attività e punti di interesse di Ala e scaricabile anche online, con tanto di […]