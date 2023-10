Ai limiti della perfezione, l’Aquila vince anche a Brescia

Foto Aquila Basket

Una grandissima Aquila Basket, dopo le vittorie esterne a Varese e Panevezys prosegue nella striscia positiva in trasferta e si prende i due punti anche a Brescia, espugnando nel quinto turno di regular season in Serie A per 82-90 il PalaLeonessa della capolista Germani con una magnifica prova corale. Un risultato importante, frutto di una sontuosa performance offensiva ma anche di una superba prova di maturità nell’ultimo quarto per contenere i tentativi di rimonta di una Brescia fino a qui imbattuta in campionato. Nel giorno del ritorno in campo di Kamar Baldwin, prezioso condottiero da 11 punti, 5 rimbalzi e 6 assist, l’Aquila sfodera 40’ ai limiti della perfezione: lo racconta il dato degli assist di squadra, ben 24, lo conferma il clamoroso 16/32 complessivo da tre.

La cronaca: Le triple di Grazulis ed Ellis e le vittorie difensive di Trento in avvio di match inducono subito coach Magro a spendere un timeout con i bianconeri avanti 2-8 (da segnalare anche una bella schiacciata di Stephens). Brescia mostra tutto il suo potenziale tecnico e fisico sorpassando nel cuore del primo quarto e poi chiudendo i primi 10’ avanti 21-17 nonostante il buon impatto del rientrante Baldwin (due grandi assist per i canestri di Biligha e Cooke Jr.). Trento paga soprattutto le sue 6 palle perse. Con le triple di Alviti e Udom l’Aquila torna ad impattare nel punteggio, poi una scarica di energia e schiacciate di Cooke Jr. galvanizza i bianconeri che anche grazie alle triple di Hubb e di un precisissimo Udom salgono fino al 28-35 di metà quarto. Della Valle (18 punti all’intervallo) con esperienza e furbizia si procura un paio di viaggi in lunetta, Brescia si rianima e con un finale in crescendo pareggia la partita arrivando all’intervallo lungo (44-44). La Dolomiti Energia dopo un primo tempo da 10/18 da tre si affida con profitto a Grazulis e Biligha intorno al ferro, poi è Baldin a sparare la tripla del 49-60. La Germani cerca di scuotersi, ma si schianta contro la solidità dei trentini che con Alviti e Forray protagonisti riescono a tenere 9 punti di margine dopo 30’ di gioco (61-70). Alviti è on fire, una gran schiacciata di Biligha e una tripla (di tabella!) di Graz spingono gli ospiti al massimo vantaggio di serata (70-82). È fuga per la vittoria: Brescia prova a resistere, ma una tripla di Hubb spezza ogni tentativo di rimonta. Finisce 82-90.

“Prima di tutto ho due ringraziamenti da fare: allo staff medico, e a tutti i ragazzi che in questi giorni hanno lavorato per rimettere in sesto Kamar in modo da poterlo rimettere in campo stasera; e allo staff tecnico, che ha lavorato benissimo per preparare una partita di questa difficoltà nel giro di 48 ore”, le parole di coach Galbiati al termine del match: “È venuta fuori un’altra partita in cui l’energia della squadra si è trasformata in una prestazione corale di alto livello. Abbiamo prodotto 24 assist, abbiamo messo in campo anche momenti di un’ottima difesa: andiamo a casa contenti, martedì contro Ankara vogliamo giocare al meglio un’altra partita importante”.

Ora per i bianconeri in calendario un doppio turno casalingo: si comincia martedì sera contro Ankara, si prosegue domenica sera contro Reggio Emilia: i biglietti di entrambe le partite sono già disponibili online, presso l’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza, 20 e nei punti vendita Vivaticket.

Il tabellino:

Germani Brescia 82

Dolomiti Energia Trentino 90

(21-17, 44-44; 61-70)

Germani Brescia: Christon 20, Gabriel 8, Bilan 12, Burnell 3, Massinburg 2, Tanfoglio, Della Valle 16, Petrucelli 13, Cobbins 4, Cournooh 2, Akele 2, Porto. Coach Magro.

Dolomiti Energia Trentino: Ellis 6, Stephens 6, Hubb 8, Alviti 13, Conti, Forray 3, Cooke Jr. 8, Udom 8, Biligha 11, Ladurner, Grazulis 16, Baldwin 11. Coach Galbiati.