Maltempo: precipitazioni in esaurimento dalla tarda mattinata

Temporali in arrivo, per la Protezione civile è allerta gialla

La Protezione civile del Trentino ha emesso un bollettino di allerta gialla (ordinaria) per il pomeriggio e la serata di domenica 5 giugno, quando, secondo Meteotrentino, è prevista una infiltrazione di aria più fresca ed instabile in quota, in movimento verso est – nordest, che dovrebbe portare allo sviluppo di rovesci e temporali che localmente […]