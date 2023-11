Vaccinazione antinfluenzale, l’appello dell’Ordine degli infermieri

L’Ordine delle professioni infermieristiche della Provincia di Trento ha deciso di promuovere e di aderire anche quest’anno alla campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

“Durante l’autunno e l’inverno, ormai alle porte, l’influenza co-circolerà con la recrudescenza di CoViD – 19. Una combinazione che può determinare un forte impatto, specialmente sulle persone anziane e fragili, oltre che sull’intero sistema sanitario”, scrive l’Ordine in una nota. “Vaccinarsi – aggiunge – tutela la propria salute ed evita a sua volta di trasmettere l’influenza ai propri famigliari, ad altri operatori sanitari e ai pazienti, spesso anziani e fragili, di cui ci prendiamo cura tutti i giorni sul territorio, in ospedale, in RSA e negli ambulatori e che possono andare incontro a forme gravi, in alcuni casi anche letali, della malattia”.

Secondo l’Ordine, anche se in aumento, il numero degli operatori sanitari del Trentino che aderiscono alla vaccinazione antinfluenzale è ancora troppo basso. Per testimoniare l’importanza di questa arma di prevenzione e sensibilizzare le infermiere e gli infermieri alla campagna di vaccinazione anti-influenzale, il Consiglio direttivo, la Commissione albo infermieri, la Commissione albo infermieri pediatrici e il Collegio dei revisori dei conti, come negli anni precedenti, hanno deciso di dare esempio di responsabilità e coerenza aderendo il 7 novembre alla vaccinazione durante la seduta organizzata presso la sede dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Trento.

L’Ordine esorta le colleghe e i colleghi ad aderire alla campagna vaccinale e allo stesso tempo estende l’appello ai cittadini e in particolare alle persone con più di 65 anni, con malattie croniche e i loro familiari. Per approfondire sito APSS: https://www.apss.tn.it/Novita/Notizie/iomivaccino-al-via-la-campagna-di-vaccinazione-antinfluenzale.