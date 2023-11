Università di Trento, porte aperte venerdì 17 novembre

L’Università di Trento aprirà le porte ai suoi aspiranti studenti venerdì 17 novembre con l’iniziativa di orientamento “PorteAperte”, che verrà replicata anche da lunedì 11 a venerdì 15 dicembre, con un’edizione online, e venerdì 19 gennaio in presenza. Sempre venerdì verranno pubblicati sul sito Unitn.it i bandi di ammissione ai corsi di laurea triennale e ai corsi di laurea a ciclo unico, fatta eccezione dei corsi per cui si attendono le informative ministeriali con le date delle prove nazionali.

Due le sessioni di test previste per l’ammissione all’anno accademico 2024/2025 dell’Università di Trento, con l’utilizzo dei Tolc (Test online per l’ingresso all’università) per la maggior parte dei corsi. Il primo passo per diventare studenti dell’Università di Trento è presentare la domanda di iscrizione al test del corso (o dei corsi) di interesse.

La prima sessione di test si svolgerà a febbraio (iscrizioni dal 17 novembre), mentre la seconda è prevista tra fine marzo e inizio aprile (iscrizioni dal primo marzo). Un’eventuale sessione integrativa si svolgerà nel mese di agosto, nel caso in cui fossero ancora disponibili dei posti dopo le due sessioni di test primaverili. I test si svolgeranno prevalentemente in presenza nelle sedi dell’ateneo; chi è fuorisede potrà comunque sostenerle anche online.

Non sono gestite tramite Tolc le prove per i corsi di studio di Lingue moderne e per il corso in inglese Comparative, european and international legal studies (Ceils). Per Lingue moderne sono previste due prove nelle date del 16 febbraio 2024 (iscrizioni dal 17 novembre 2023) e del 7 maggio 2024 (iscrizioni dal primo marzo 2024).

Per Comparative, European and International Legal Studies (Ceils) le prove di ammissione sono previste nelle date del 15 febbraio 2024 (iscrizioni dal 17 novembre 2023) e del 6 maggio 2024 (iscrizioni dal primo marzo 2024).

In pentola bollono anche nuovi progetti: per l’anno accademico 2024/2025 l’ateneo trentino e quello veronese hanno previsto l’attivazione di nuovi corsi di studio, attualmente sono in fase di progettazione: Scienze motorie, Sport e Benessere; Tecniche di Laboratorio biomedico; Tecniche di Radiologia medica, per Immagini e Radioterapia. Le lezioni si svolgeranno a Rovereto per Scienze motorie, Sport e Benessere e a Trento per gli altri due corsi di studio.

CORSI CON TEST NAZIONALE

Per quanto riguarda i corsi di studio in Medicina e Chirurgia, Ingegneria edile-architettura, Educazione professionale, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro che prevedono date uniche nazionali di svolgimento delle prove, i bandi di ammissione saranno pubblicati a valle delle comunicazioni ministeriali.

Per quanto riguarda Medicina e Chirurgia, come lo scorso anno accademico, la prova Tolc Med sarà informatizzata e potrà essere sostenuta in due sessioni: a febbraio e ad aprile. Nel caso si sostengano entrambe le prove verrà considerato il punteggio migliore ottenuto tra le due sessioni.

ISCRIZIONI A PORTE APERTE

Per partecipare a PorteAperte è necessario iscriversi. Dettagli e iscrizioni su: https://event.unitn.it/porteaperte/