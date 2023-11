Concorso straordinario per docenti, iscrizioni aperte dal 16 novembre

Domande errate e ingannevoli al concorso scuola del Trentino Alto Adige: il Codacons ricorre al Tar

Il Codacons ricorrerà al Tar del Lazio con un ricorso collettivo in favore dei docenti del Trentino Alto Adige che non hanno superato la prova scritta del concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado. L’associazione dei consumatori contesta infatti le modalità di svolgimento del concorso, terminato con un risultato a dir […]