A Trento scoperta la targa intitolata ad Alcide Degasperi

Costi energetici, il sindaco di Trento Ianeselli: “Ogni settore è impegnato ad attuare iniziative utili al risparmio”

“C’è chi combatte sul fronte di guerra. E c’è chi, come noi, deve impegnarsi in un’altra battaglia: quella del risparmio energetico, che oggi acquisisce un significato nuovo e ancora più importante che in passato”, scriveva qualche giorno fa sui social il sindaco di Trento Franco Ianeselli. E’ previsto un rincaro consistente, dell’ordine di qualche milione […]