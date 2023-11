Cento anni dalla nascita di don Dante, giovedì 7 dicembre la presentazione del libro edito da ViTrenD

Dal 18 ottobre le aperture domenicali al Punto d’Incontro

Con l’inverno alle porte e l’emergenza sanitaria ancora in atto, la Cooperativa Punto d’Incontro torna a ribadire l’importanza di fornire risposte serie ai bisogni delle persone senza dimora. La città non può permettersi di affrontare l’inverno senza risposte adeguate, mentre la curva dei contagi torna a salire pericolosamente. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, in programma il 17 […]