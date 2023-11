Trasporti, giovedì 30 novembre sciopero anche in Trentino

Infortuni sul lavoro, venerdì lo sciopero di Cgil Cisl e Uil

Tredici morti, oltre 6 mila infortuni: sono questi i numeri, da gennaio ad oggi, “dell’insicurezza sul lavoro in Trentino” citati dai sindacati Cgil Cisl e Uil, che hanno indetto un’ora di sciopero per venerdì 18 novembre. “Le lavoratrici e i lavoratori si fermano per un’ora per sollecitare imprese e politica ad affrontare il dramma delle […]