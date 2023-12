Meteo: allerta gialla per intense precipitazioni

Neve in arrivo, “Allerta moderata – arancione” e “Allerta ordinaria – gialla”

Il passaggio di una bassa pressione sopra il territorio trentino nella giornata di domani, mercoledì 8 dicembre, porterà intensi flussi umidi sudoccidentali che daranno luogo a precipitazioni diffuse di intensità fino a moderata e localmente abbondanti, che cadranno in forma di neve fino a quote molto basse, inclusa la val d’Adige. Per questo la Protezione […]