Benedetto il presepio allestito dai ragazzi di Anffas nell’atrio della curia di Trento

Mori ricorda padre Remo Villa, ucciso dalla malaria

Cordoglio nella comunità di Mori per la morte in Tanzania del missionario padre Remo Villa, ucciso dalla malaria nella giornata di ieri. Alla Messa parrocchiale di domenica prossima alle ore 10.30 a Mori ci sarà anche l’Arcivescovo Lauro Tisi per ricordare nella preghiera questo missionario che ha dato per oltre quarant’anni la sua vita per […]