Monsignor Bregantini lascia la guida della Diocesi di Campobasso

Pinè, la pioggia non ferma le famiglie

Il temporale estivo non ha fermato le famiglie trentine che ieri si sono date appuntamento a Montagnaga di Pinè per vivere in sintonia con il Papa l’’Incontro Mondiale delle Famiglie in corso a Roma. Con ombrelli e giacche a vento non hanno interrotto l’originale “caccia alla santità”, grande gioco a tappe che portava alla scoperta […]