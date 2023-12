Andrea Castelli torna al Sociale con “Pio. Andata e Ritorno”

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno riportando in scena a distanza di trentasei anni il suo primo monologo “Sol”, Andrea Castelli torna sul palco del Teatro Sociale da martedì 19 a venerdì 22 dicembre (ore 20.30) con “Pio. Andata e Ritorno“, monologo che ha debuttato al vecchio don Bosco di Pergine nel 1993. Il viaggio dei due amici nel presepio dell’ex professor Severini che sono andati a salutare per Natale fece registrare all’epoca quasi duecento repliche in tutta la regione.

Ora, a distanza di trent’anni, Andrea Castelli ha deciso di riproporlo al pubblico regionale, snellendolo e rispolverandolo assieme agli animali parlanti, causa mutazioni genetiche, che nel viaggio lo accompagneranno: Helmut, l’elefante tedesco, Seppele, il cammello della val Gardena, Rolfi, il cane da guardia e Bruno, l’orso di poche parole. Pio e l’amico Alcide entrano così nel magico mondo del presepe che il loro vecchio professore allestisce ogni anno a Natale. Un viaggio iniziatico dove la meta non è forse l’obiettivo finale, perché è più importante quel che succede durante.

Pio. Andata e ritorno è uno spettacolo di e con Andrea Castelli, con luci e audio di Nicola Piffer e l’organizzazione curata da Daniele Filosi. Una produzione TrentoSpettacoli in collaborazione con il Centro Servizi Culturali S. Chiara.

Lo spettacolo di Andrea Castelli sarà in replica anche al Teatro Comunale di Bolzano venerdì 5 gennaio alle ore 20.30.

Attore professionista, autore e doppiatore, Castelli si fa conoscere in regione prima con l’innovativo gruppo de “I Spiazaroi” (1975-2000) e poi per i suoi monologhi in dialetto trentino. Ama variare dal brillante al serio, dal classico al moderno, dal dialetto all’italiano. Recita e collabora con il Teatro Stabile di Bolzano. E’ stato diretto da Marco Bernardi, Paolo Bonaldi, Liliana Cavani, Gabriele Cipollitti, Luciano Emmer, Sandro Gastinelli, Antonio Caldonazzi, Roberto Marafante, Piero Maccarinelli, Leo Muscato, Neri Parenti, Carmelo Rifici.

Biglietti acquistabili su www.boxol.it/centrosantachiara/it oppure presso le biglietterie del Teatro Sociale e dell’Auditorium S. Chiara di Trento.