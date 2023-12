In Trentino sabato 16 dicembre open day vaccinale

Domani, sabato 16 dicembre, ci si potrà vaccinare contro il Covid-19 senza necessità di prenotazione dalle 9 alle 13 nei centri di Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Rovereto, Tione e Trento (Centro servizi sanitari).

L’andamento dei contagi e dei ricoveri è stabile, ma – precisa l’Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss) in una nota – è bene rinforzare la campagna vaccinale per ridurre la circolazione del virus e proteggere le categorie più fragili e a rischio di sviluppare gravi complicanze. La vaccinazione rimane sempre la più efficace arma di prevenzione contro le forme più gravi della malattia, oltre ad essere un atto di responsabilità individuale e collettiva.

I dati del bollettino settimanale Covid (8-14 dicembre) evidenziano 438 nuovi casi, due persone decedute, 75 ricoverati in ospedale, di cui uno in terapia intensiva.

In occasione dell’open day sarà somministrato il vaccino di nuova formulazione Comirnaty Omicron, che ha una valenza di 12 mesi ed è raccomandato a distanza di almeno tre mesi dall’ultima dose di vaccino anti Covid-19 o dall’ultima infezione, a prescindere dal numero di dosi ricevute o di diagnosi di infezione. Una recente infezione non rappresenta comunque una controindicazione alla vaccinazione. Una singola dose di vaccino è indicata anche per chi non si è mai vaccinato (ciclo primario). Per i bambini dai 6 mesi ai 4 anni che non hanno completato un ciclo primario o non si sono mai ammalati, sono previste invece tre dosi di vaccino.

Per quanto riguarda la città di Trento, l’open day viene fatto nel centro vaccinale del Centro per i servizi sanitari di viale Verona (con accesso diretto al piano terrazza); chi ha già una prenotazione fatta tramite Cup online dovrà invece andare al Centro vaccinale di via Conci 84.