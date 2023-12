Cooperazione Trentina, con Etika finanziati 11 progetti per 59 persone con disabilità

Da Il Ponte e Iter, nasce la cooperativa “Impronte”

Si è svolta ieri, sabato 28 gennaio, a Rovereto, la cerimonia del taglio del nastro della nuova sede della cooperativa sociale “Impronte“, nata dalla fusione delle coop Il Ponte e Iter. Lo spazio, collocato in via Lungo Leno Sinistro a Rovereto, sarà un mezzo per lo sviluppo di servizi e progetti rivolti a bambini, ragazzi e […]