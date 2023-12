Trentino Trasporti, 34 autisti individuati con l’Academy

Non cala l’indice RT: per il Trentino si profila la conferma in arancione

Non scende l’indice RT relativo alla Provincia di Trento, che anche questa settimana si attesta a quota 1,23 confermando con ogni probabilità, in attesa dell’ufficializzazione da parte del Ministero, la classificazione in “zona arancione“. Un dato sempre molto preoccupante, anche alla luce del diffondersi delle varianti del virus, recentemente rilevate anche in Trentino, e dell’innalzamento […]