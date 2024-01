Torna il concerto dell’Epifania alla Badia di San Lorenzo di Centro Astalli e Coro Altreterre

Anche quest’anno il 6 gennaio a Trento risuoneranno le note del tradizionale concerto dell’Epifania alla Badia di San Lorenzo, che scandisce la fine delle festività natalizie. Il Centro Astalli e il Coro Altreterre celebrano questa giornata accompagnando la cittadinanza in un viaggio non solo musicale che tocca i ritmi e i canti di Europa, Africa, Asia e Americhe, lanciando un messaggio di pace tra i popoli.

“Unendo il lungo cammino dei Re Magi verso Betlemme per onorare la nascita di Gesù a quello delle persone migranti che in fuga da guerre, discriminazioni, violenze, povertà, dittature e conseguenze drammatiche del cambiamento climatico arrivano in Trentino, l’evento è un’occasione per ribadire che accogliersi e accogliere è il primo passo per costruire insieme un futuro sicuro, in cui tutti possano trovare il loro posto, la loro espressione, la loro libertà”, spiegano gli organizzatori.

La partecipazione al concerto è gratuita, eventuali donazioni sosterranno le attività dei dormitori per migranti senza dimora curati dall’associazione.