La montagna? Luca Lazzeri Zanoni la canta (anche) sui social

Luca Lazzeri Zanoni canta la montagna anche sui social

Mentre ci si interroga sul futuro della coralità in Trentino, su Tik Tok spopolano i canti di montagna intonati da Luca Lazzeri Zanoni, ventunenne di Roncogno, frazione di Pergine Valsugana. Tutto è nato a inizio dicembre, in un momento conviviale nella stube di casa sua. “Quella sera – ci racconta Luca Lazzeri Zanoni – ero assieme a mio cugino, che lavora con i social, e che ha insistito perché registrassimo il primo video. Abbiamo scelto un pezzo molto famoso, ‘La pastora’. Una volta caricato su Tik Tok, è partito subito: anche se non è diventato ‘virale’, è stato visualizzato da moltissime persone”.

In poche settimane, la pagina Tik Tok creata da Luca (@luca.baz) ha raggiunto i 30.000 seguaci. La canzone più ascoltata è la Valsugana, che ha raggiunto 2 milioni di visualizzazioni, ma ci sono anche video in cui il ragazzo porta i suoi follower alla scoperta del “dietro le quinte” dei concerti del coro Genzianella. La passione di Luca per i canti di montagna nasce da quando è piccolo. “Canto da sempre, da quando sono nato. La mia famiglia è attiva in due cori: il coro Sant’Anna e il coro Genzianella di Roncogno, di cui mio papà è presidente dal 1997”, spiega. “È proprio lui che mi ha trasmesso questa passione. Quando è stato fondato il coro delle voci bianche del coro Genzianella, nel 2011, sono subito entrato. Avevo 9 anni”.

Con il passaggio nel coro “dei grandi”, nel 2017, la passione non è calata, anzi. “Sono all’ultimo anno di università a Bologna, dove studio per diventare educatore nei servizi per l’infanzia. Ogni due settimane, però, torno in Trentino”.

La curiosità verso le canzoni di montagna arriva anche da fuori provincia. “Mi hanno scritto molte persone da Milano e dal Piemonte. Con i miei video ho coperto tutta Italia e anche la Francia”, racconta il corista. “Credo che le canzoni abbiano avuto successo perché fino ad ora sui social nessuno aveva spinto sui canti di montagna e sui canti alpini trentini. Probabilmente molte persone non avevano mai scoperto questo tipo di tradizione”. In un momento in cui i cori del Trentino faticano a trovare nuove leve, i social potrebbero essere una delle chiavi per far appassionare i più giovani alla tradizione trentina. “Molti ragazzi – dice Luca – mi hanno scritto dicendo che fanno parte di un coro o che vorrebbero farne parte. I giovani ci sono, vanno solo spinti. Bisognerebbe aiutarsi a vicenda tra giovani, incoraggiarsi, mostrare che questa passione non è adatta soltanto a persone ‘anziane’. È quello che mi piacerebbe fare con la mia pagina di Tik Tok, e adesso anche con la pagina Instagram che ho aperto da poco”.

E che conta già, tra i suoi follower, anche la nota (e giovane) band di Bergamo dei “Pinguini tattici nucleari”.