È morto il giornalista di Levico Terme Beppe Castro

È morto Beppe Castro, 59 anni, giornalista originario di Aci Castello, in provincia di Catania, che era stato “adottato” da Levico Terme. Castro collaborava con “Il T Quotidiano” e aveva fondato un suo portale d’informazione sulla cittadina termale, “Levico Report”, dopo aver collaborato per anni anche con “Il Trentino”. In Sicilia Castro aveva fondato ItaSportPress.

“Il tuo lavoro è sempre stato quello di informare. A Levico lo hai sempre fatto, anche durante la pandemia, riunendo tanti di noi davanti ad uno schermo con la tua Levico report. Ciao Beppe, amico mio. Che la terra ti sia lieve”, ha scritto sui social il vicesindaco di Levico Terme, Patrick Arcais.

Beppe Castro era anche autore di un libro, “Dribbling alla morte”, in cui ha descritto la sua vita adolescenziale paragonandola a una partita di calcio dove ha dovuto combattere tenacemente per liberarsi dei vari ostacoli che hanno costellato il suo cammino. I funerali si svolgeranno in Sicilia.