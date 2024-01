A Trento una trentina di cestini imbrattati dai vandali puliti con l’aiuto dei ragazzi di Anffas e Appm

Sono circa una trentina gli interventi di pulizia portati a termine nei primi mesi di vita del patto di collaborazione MyCity, che i lunedì pomeriggio e i mercoledì mattina da ottobre a dicembre 2023 ha visto impegnati nel ripristino di cestini, fioriere e cabine Enel vandalizzati con scritte 8 persone con il Gruppo Ambiente Pulito di Anffas, il Centro di via Volta e i ragazzi che frequentano l’Area dell’Associazione provinciale per i minori. Sono stati ripuliti i cestini dell’immondizia di via Manci, via San Marco, via Suffragio, via Belenzani, via San Pietro e piazza Mostra.

Il patto, siglato lo scorso autunno da Comune di Trento e dalle Onlus Anffas Trentino, Associazione provinciale per i minori (Appm) e Laboratorio Sociale, ha infatti come obiettivo il coinvolgimento di persone con disabilità e disturbi del neurosviluppo seguite da Anffas e di ragazzi che aderiscono alle attività di Appm in azioni di cura dei beni comuni urbani per abbattere le barriere sociali e promuovere integrazione, aggregazione, sensibilizzazione e partecipazione.

MyCity permette dunque l’intervento attivo e la partecipazione di queste due componenti della comunità, ma anche di alcuni ragazzi delle scuole che hanno aderito al progetto, confermando così che ogni persona può contribuire alla cura dei beni comuni urbani e che, con le proprie potenzialità, può diventare una preziosa risorsa per la comunità intera.

L’iniziativa è realizzata con il coinvolgimento fattivo del servizio Gestione strade e parchi del Comune di Trento in collaborazione con il servizio Cultura, turismo e politiche giovanili.