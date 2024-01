Tra Acli Terra e Terra Viva un accordo di collaborazione per gli agricoltori trentini

Aspiranti lavoratori agricoli: si incontrano domanda e offerta

L’Agenzia del Lavoro ha avviato l’annuale raccolta di candidature per aspiranti lavoratori nel settore agricolo, ai quali, quest’anno, sarà messa a disposizione una specifica formazione dedicata alla sicurezza e alle principali tecniche di lavoro in campagna. L’iscrizione alla lista offre la possibilità ai candidati di essere segnalati e contattati direttamente dagli imprenditori agricoli in cerca […]