Addio a Giuseppe a Beccara, “memoria” dell’economia trentina

Dopo una breve malattia affrontata con fede cristallina è morto oggi a 90 anni Giuseppe a Beccara, per molti anni figura di riferimento centrale per la Camera di Commercio di Trento. Alla guida dell’Ufficio Studi aveva promosso una ricerca della lunga storia dell’istituzione (parallela allo sviluppo dell’economia trentina) pubblicata in un fondamentale volume del 1998.

Si era formato – assieme ai fratelli della sua numerosa famiglia, molto nota in città a Trento – all’oratorio del Duomo e poi all’interno dell’associazionismo cattolico studentesco e universitario, sotto la guida di figure come don Onorio Spada e don Bruno Vielmetti. Giuseppe a Beccara aveva anche contribuito nel secondo dopoguerra a dar vita a quella fucina di nuovi amministratori pubblici che – con la direzione di don Vittorio Cristelli – era stata la Scuola di Preparazione Sociale; a Beccara vi aveva portato tutte le sue competenze economiche, maturate anche negli studi per primo Piano di Sviluppo Provinciale al quale aveva collaborato, ma anche la sua passione per la partecipazione democratica e l’ispirazione solidaristica.

Dirigente molto cordiale e attento agli altri, di grandi vedute e umile discrezione, “Beppino” a Beccara è stato per molte persone e realtà produttive anche un apprezzato consigliere di fiducia.

Si è reso disponibile nella sua parrocchia del Santissimo Sacramento di Trento, come presidente del Consiglio Pastorale e curatore di un’ampia documentazione. Affascinato dalla storia recente del Trentino e dei suoi protagonisti, a Beccara negli anni della pensione (anche dopo la morte della cara moglie Chiara Prati) si era dedicato ad un’ampia raccolta di materiali sulla cultura locale, archiviati con cura certosina. Ma ancora più preziosi resteranno per la figlia Veronica (con il marito Giovanni Capetta), i quattro nipoti, e tutti i famigliali le lezioni di umanità e di sapienza cristiana che Giuseppe a Beccara sapeva offrire.

Ai familiari le condoglianze del settimanale diocesano che Beppino seguiva con simpatia da molti anni.