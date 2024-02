Il Carnevale di San Michele dà il via a tutte le altre sfilate mascherate della Piana Rotaliana

San Michele: al posto del mercatone Uno aprirà Max Factory, che cerca 20 nuove risorse

Sarà il Gruppo Max Factory a prendere il posto dell’ex Mercatone Uno di San Michele all’Adige, in via Brennero 4, con l’apertura del primo punto vendita in Trentino-Alto Adige, una volta che saranno conclusi i lavori di riqualificazione e ristrutturazione dello spazio di 4.500 mq ormai abbandonato da anni. L’opening del nuovo megastore a San […]