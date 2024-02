Il 10 febbraio famiglie al MUSE per il Darwin Party

Tornano anche quest’anno i party a tema per le famiglie del MUSE di Trento, appuntamenti mensili che affrontano e declinano i temi più attuali e affascinanti della scienza con modalità coinvolgenti e giocose: science show, laboratori creativi, giochi e visite a tema che parlano a tutte e tutti, con approfondimenti a vari livelli e modalità ogni volta differenti. Si parte sabato 10 febbraio con il Darwin Party, interamente dedicato alle vicissitudini della vita, le scoperte e le intuizioni del naturalista Charles Darwin. Nel corso del pomeriggio, visitatrici e visitatori potranno prendere parte alla “Caccia al tesoro sulle tracce della scoperta”, alla ricerca degli indizi nei corner tematici e nei laboratori presenti nelle sale del museo, oppure lasciarsi guidare nelle sale del museo da Darwin e Wallace che racconteranno la loro storia e le loro scoperte.

Grazie a “Collezioni, si aprono le porte!” sarà possibile visitare le collezioni del museo, per scoprirne i tesori più curiosi e affascinanti in compagnia delle/degli esperte/i del museo. Alle 14.30 e 16.30 al centro del museo, nel Big Void, “Little Garden”, performance con Fabrizio Solinas che stimola l’immaginazione attraverso danza, rumori bestiali e giocoleria per scoprire l’amore nel mondo animale.

Grazie ad alcuni corner, a fruizione continua, sarà quindi possibile osservare come interagiscono le specie animali e vegetali, oppure capire come hanno fatto i pomodori, un tempo gialli e piccoli come un mirtillo, a diventare rossi, grandi e succosi grazie ai concetti di selezione e di ereditarietà dei caratteri. Si potranno quindi approfondire le meraviglie dell’adattamento nel mondo animale, inventando e costruendo una propria giraffa personale e scoprendo, grazie a giochi e reperti, l’ambiente in cui potrebbe essere sopravvissuta, oppure ancora capire come animali e piante si adattano alle temperature estreme. Completano il programma il quiz interattivo “Animali strani e come chiamarli” e il tinkering “La battaglia dei becchi”, per raccontare le idee di Darwin nate dall’osservazione dei fringuelli delle Galapagos. A tutti i partecipanti al Party, infine, sarà distribuito – in omaggio – l’album Panini “Il Mondo degli Animali: record bestiali!” con tante curiosità sugli animali.

Alle 17.30, inoltre, al MUSE Cafè, verrà presentato il libro “Ventimila specie (o quasi) sotto il mare” di Andrea Bonifazi. Sperling & Kupfer nel 2023. Tra citazioni pop, letterarie e filosofiche, lo scrittore accompagna lettrici e lettori in un viaggio tra le meraviglie del Mare Nostrum, senza dimenticare i problemi che lo riguardano, dalle specie aliene alle microplastiche. Laureato in Scienze Naturali all’Università La Sapienza di Roma e dottore di ricerca in Ecologia Marina, Andrea Bonifazi è impegnato nel monitoraggio ambientale, in particolare di tutte le specie di invertebrati marini. Molto attivo sui social nella divulgazione scientifica, ha fondato la pagina Scienze Naturali seguita da una community di oltre 220.000 persone interessate.