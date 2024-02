Morto Stefano Bertoni, titolare del “Posto di Ste'”

Foto Facebook Franco Ianeselli

È morto a soli 62 anni, colpito da una malattia rara, Stefano Bertoni, ristoratore trentino e titolare del Posto di Ste’, dopo essere stato, in passato, anche addetto stampa dell’Azienda sanitaria provinciale e giornalista all’Alto Adige. Bertoni lascia la madre, la compagna Barbara, il fratello Sandro ed i nipoti.

“La sua grande passione per la cucina l’aveva portato ad aprire un locale gourmet prima in Largo Carducci, poi in via Malpaga. Ci andavo spesso, e non solo per mangiare, ma per incontrare la comunità che Stefano era riuscito a creare intorno al suo “posto”. Caro Stefano, te ne sei andato davvero troppo presto. Ci mancherai e mancherai alla città”, lo ricorda il sindaco di Trento Franco Ianeselli.

L’ultimo saluto a Stefano sarà lunedì 5 febbraio alle 14 nella sala del commiato laico al cimitero monumentale.