Trento capitale europea del volontariato. Ianeselli: “I volontari ci aiutano a restare umani”

Padre Francesco Patton presenta “In ascolto della Parola” all’Atelier Benigni degli editori

Padre Francesco Patton sarà a Trento giovedì 28 settembre per presentare il suo libro edito da ViTrenD “In ascolto della Parola”, scritto assieme al noto disegnatore trentino Fabio Vettori. La presentazione si terrà all’Atelier Benigni degli editori, in via Belenzani, alle 17.30. Il volume raccoglie i commenti alle letture della domenica del francescano trentino pubblicati […]