Dal Coordinamento Teatrale 9 mila euro per la solidarietà

Sono stati consegnati ai volontari del Gr.I.S. Trentino, organizzazione di volontariato a cui aderiscono operatori sanitari, cooperative del privato sociale, associazioni che operano a favore della salute degli immigrati e delle persone in condizione di emarginazione sociale in Trentino, i 9.000 euro raccolti da Coordinamento Teatrale Trentino e Centro Servizi Culturali Santa Chiara in occasione del concerto degli Oldies but Goldies dello scorso 3 novembre al Teatro Auditorium di Trento.

Un’iniziativa benefica che ha riscosso un notevole successo tra il pubblico, e venerdì scorso è culminata con la consegna ufficiale del ricavato da parte dei rappresentanti del Coordinamento Teatrale Trentino e del Centro Servizi Culturali Santa Chiara. “Un meraviglioso viaggio attorno al mondo, il concerto è stato indimenticabile. Vedere l’auditorium gremito di gente per una serata di beneficenza riempie il cuore” ha dichiarato Loreta Failoni, presidente del CTT, in conferenza stampa “sono i momenti che mi rendono orgogliosa di essere presidente dell’associazione”. Pensiero condiviso da Sandra Matuella, vicepresidente del CSC, che ha aggiunto, rivolgendosi ai rappresentati degli Oldies But Goldies presenti in sala: “Voi fate bene due volte, con la musica e con la solidarietà”.

Il gruppo rock, formato da medici ed esponenti della protezione civile, felicemente pensionati ma musicalmente non appagati, come amano definirsi loro stessi, è oggi affiancato da validi elementi più giovani e non perde occasione per impegnarsi nel sociale. In questa occasione la volontà è stata quella di sostenere il Gr.I.S. trentino, che, tra le altre cose, da due anni cerca, in collaborazione con il Comune di Trento e l’APSS, di garantire cure odontoiatriche di primo livello alle persone immigrate indigenti.