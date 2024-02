È morta a 77 anni Maria Fida Moro, figlia di Aldo Moro

Foto Gianni Zotta

Cordoglio anche in Trentino – in particolare a Predazzo – per la scomparsa della figlia dell’onorevole Aldo Moro, Maria Fida, ex senatrice, frequentatrice delle nostre valli assieme alla famiglia.

Si ricorda in particolare l’episodio che nel 1971 la vide partecipare alla prima edizione della Marcialonga – ancora vietata alle donne – con un travestimento maschile che non fu notato dagli organizzatori: da ottima sportiva desiderava prendere parte alla Gran Fondo e qualche anno dopo la gara fu aperta a tutte le donne. Maria Fida Moro portò à a Trento la sua testimonianza in un incontro pubblico nel 1982 (nella foto di Gianni Zotta) e fu poi presente a Bellamonte in occasione del ricordo pubblico del padre: sul suo rapimento e sulla sua uccisione aveva indagato nel tentativo di fare giustizia, mantenendo sempre una posizione di coerenza e di fermezza.