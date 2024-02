Il rapporto tra uomini e animali selvatici al 72esimo Trento Film Festival

Al TFF la storia d’amore oltre la disabilità di Luca e Silvana

Arriva al Trento Film Festival l’avventura del documentario “Luca+Silvana“, la storia d’amore dal sapore dolceamaro di due persone che sognano di sposarsi e passare la vita assieme, ma per chi ha la sindrome di Down non è così semplice. In cartellone mercoledì 5 maggio alle 17:45 al Multisala Modena, ma visibile per tutta la durata […]