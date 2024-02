All’asta a Paneveggio il legname di risonanza e di pregio

È una tipologia di legname molto pregiata quella dell’abete rosso di Paneveggio, che sarà messo all’asta venerdì 8 marzo dalle ore 8.00 alle 17.00 e sabato 9 marzo dalle ore 8.00 alle 12.00 dall’Agenzia provinciale delle Foreste Demaniali in collaborazione con la Camera di Commercio di Trento.

L’asta del legname di risonanza e di pregio, rivolta ad operatori di settore o a semplici interessati all’acquisto di tronchi per realizzare strumenti musicali, opere d’arte o componenti d’arredo si svolgerà presso la Stazione forestale di Paneveggio. Gli operatori che vorranno partecipare all’asta avranno l’opportunità di verificare direttamente il grado di qualità dei tronchi, di valutarne le caratteristiche e le possibilità d’uso e successivamente di formulare l’offerta economica. Questa potrà essere presentata sul posto, utilizzando la modulistica che sarà messa a disposizione, o tramite il portale istituzionale “Legno Trentino” (www.legnotrentino.it ), con scadenza il lunedì successivo 11 marzo alle ore 11,00.

Come nelle edizioni passate, andranno all’incanto singoli tronchi, lotti di piccole dimensioni (3-5 tronchi) e piccole cataste di legname, tutti caratterizzati da pregi qualitativi meritevoli, con molti pezzi che possono vantare le famose caratteristiche di risonanza; inoltre, saranno battuti all’asta diversi tronchi di Pino cembro, per un totale di circa 170 metri cubi di legname pregiato, suddivisi in 31 lotti. I materiali sono stati accuratamente selezionati e risultano tutti certificati PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes).

L’iniziativa trae spunto da una formula commerciale molto diffusa in Paesi dalla lunga tradizione forestale, come ad esempio la Germania, dove le aste di pregio assumono i contorni di una vera e propria festa della comunità, che ne rinsalda lo spirito di appartenenza e il senso di aggregazione. Fin dagli anni Novanta, inoltre, la Camera di Commercio di Trento, partecipa all’allestimento delle aste periodiche del legname comune trentino per incentivarne la commercializzazione e l’impiego.

Tutte le informazioni di dettaglio sulle specie e le quantità oggetto dell’asta saranno disponibili sui sitiwww.legnotrentino.it e www.forestedemaniali.provincia.tn.it.