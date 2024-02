Le opere dell’artista trentino Paolo Vivian in mostra a Sofia, in Bulgaria

Si intitola “Mare Nostrum” l’esposizione delle opere dell’artista trentino Paolo Vivian, visitabile presso la prestigiosa Host Gallery di Sofia, in Bulgaria, fino al prossimo 15 marzo. Noto con le sue ricerche nel campo della memoria collettiva, dell’identità e loro impatto sul comportamento sociale, questa volta l’artista focalizza il suo interesse sul tema della migrazione e le problematiche socio-culturali umanitarie. “Mare Nostrum” di Vivian, propone una opera simbolica elegiaca, dedicata alla speranza, indagando il concetto del confine, attraverso il video, il suono e la fotografia. Si tratta di un’installazione multimediale di due proiezioni video su larga scala, suoni ambientali e una grande installazione fotografica che la circonda. Attraverso questi tre componenti dell’esposizione olistica, Vivian invita il pubblico fin dall’ingresso della galleria “vestita” di blu, per immergersi in un mondo ipnotico e misterioso alla ricerca dei segreti dell’esistenza e della speranza.

“Il mio lavoro è stato ispirato dalle problematiche legate alla migrazione e ai profughi, verteva sul tema dei confini sia interiore, sia esteriore. È una sensazione espressa attraverso poche immagini in continuo movimento come una metafora delle frontiere geografiche, delle divisioni religiose, delle diversità culturali, dei borderline interiori, e del confine più estremo per molte persone in fuga, la morte. L’altro aspetto dell’opera è legato al viaggio interiore in cerca della speranza, dove a volte siamo noi i profughi, in fuga da noi stessi delineando i nostri confini. Il mare è simbolo di speranza, di passione e di trasformazione”, ha detto Paolo Vivian, descrivendo l’esposizione.

Vivian, (1962 | Serso di Pergine Valsugana TN) è un`artista multidisciplinare concettuale, focalizzato sul campo della memoria collettiva, identità e loro impatto su comportamento sociale. Le sue opere sono state presentate in Cina al Museo Provinciale delle Belle Arti di Shaanxi e alla Galleria Civica di Songyang; nel programma Capitale Europea della Cultura, di Vilnius ,Lituania ; nel programma del 100° anniversario dalla fondazione di Differdange, Lussemburgo; in Ungheria al Museo nazionale dell`arte a Budapest nel “Heroes Corner” progetto, a cura di Simon Hewitt ( Svizzera); nei Paesi Bassi, “Art&Nature” progetto internazionale di scultura a Drenthe, sotto l’egida della Regina olandese ; in Germania nel “Off-ON” progetto di scultura, Amburgo; nel “The Cure of Folly” progetto internazionale, galleria Contempo, Pergine TN, a cura di Raul Zamudio (New York, USA) ; in Bulgaria – “Hortus Memoriae”, mostra personale presso galleria Shipka 6 a Sofia , organizzata dall`Istituto Italiano di cultura, Sofia ; al Museo della Porziuncola, Assisi ; all`Abbazia di Novacella, Varna (BZ) ; al Palazzo Ducale, Genova ; in rep. Ceca alla Galleria Krug, Ostrava; galleria Dot box di VisualContainer a Milano; al Museo etnografico di Fierozzo (TN); nella mostra internazionale “Mediterraneo. La società del rischio”, galleria BACS, Leffe (Bergamo) ecc. Nel 2014 è artista dell’anno e il comune di Pergine Valsugana (TN) gli dedica una mostra antologica con catalogo “Paolo Vivian. Mappa Memoria:(im) possibili utopie”. Conta inoltre più di 20 mostre personali in Italia, Bulgaria e Lituania. Ha vinto molti premi internazionali in Italia e all’estero. È stato il direttore artistico di Metal Kunst 3 Contempo – progetto annuale di scultura, dedicato alle mostre e alle residenze artistiche di scultura in metallo (2023); FreeDom Simposio Internazionale di scultura monumentale, Bulgaria, Varna ( 2015-2016); Van Spitz Holzbildhauer Simposyum, Valle dei Mocheni TN (2016-2019); “Ars in fabula”, simposio internazionale di scultura su legno, Vattaro Tn ( 2018-2023); “Sei x Sei” – il progetto delle residenze di scultura in legno, Baselga di Pine TN (2008-2013); Il Primo Simposio internazionale della scultura sulla pietra e legno del Trentino “Memoria di Amnesia”, Pergine TN (2007) e altri. Le sue sculture monumentali fanno parte di collezioni pubbliche nei Paesi Bassi, Cina, Lussemburgo, Germania, Polonia, Austria, Bulgaria, rep. Ceca, Francia, Italia. Rappresentato da galleria Contempo dal 2017, vive e lavora a Palù del Fersina (Tn).