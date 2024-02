A Ravina Gianni Rigoni Stern racconta il suo impegno a sostegno degli agricoltori della Bosnia

Aperto il nuovo Mercato Coperto di Trento

Con il taglio del nastro, saluto delle autorità e la benedizione dell’arcivescovo di Trento mons. Lauro Tisi, è stato ufficialmente aperto sabato 22 ottobre, in piazza Silvio Pellico, il nuovo Mercato Coperto di Campagna Amica di Trento. “Un luogo in cui si potrà conoscere e acquistare il meglio della produzione agricola trentina, ma non solo. Il Mercato sarà […]