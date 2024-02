Nuvola, in Trentino 11 nuclei e 600 operatori

Undici Nuclei e quasi 600 operatori al servizio di chi è colpito dalle calamità. Ma anche un impegno instancabile in favore delle comunità locali ed a supporto dei colleghi della Protezione civile trentina impegnati nei soccorsi. I Nuvola (Nucleo volontari alpini) del Trentino – guidati dal presidente Lorenzo Pegoretti – si sono riuniti sabato 24 febbraio in assemblea negli spazi della sede operativa di Lavis.

Nel corso del 2023 i volontari sono stati attivi anche per l’emergenza in Emilia Romagna. “Un evento che ha visto avvicendarsi decine di volontari dal 24 maggio all’8 giugno – ha ricordato il presidente Pegoretti nella sua relazione -. Nella sede di Cà di Lugo di Romagna abbiamo fornito pasti caldi agli operatori della Protezione civile trentina impegnati con le idrovore nello svuotamento di abitazioni, garage e cantine, oltre che agli operatori di Dolomiti ambiente, coinvolti nello smaltimento di rifiuti e materiali danneggiati dall’acqua”.

Nel corso degli anni, i Nuvola hanno dimostrato di rappresentare un importante valore aggiunto che non si limita al confezionamento dei pasti, poiché si attiva in tutte le attività richieste a partire dall’emergenza Covid, fino all’evento Vasco Live e all’ultimo servizio in favore dei richiedenti asilo. “Il direttivo – ha aggiunto Pegoretti – guarda all’interesse dell’intera associazione e alla sua crescita, perché fare passi in avanti significa progettare il futuro”. Un futuro per il quale si guarda con interesse all’ingresso di under 30 e under 40.