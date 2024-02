Apre a Trento la Vetrina del volontariato

A tre settimane dalla cerimonia di inaugurazione di Trento Capitale europea del volontariato, sarà inaugurata domani, martedì 27 febbraio, al TrentoLab in via Manci 2, la Vetrina del volontariato, uno spazio dedicato ad associazioni, volontari e cittadini per informarsi sulle numerose attività e occasioni che questo anno speciale riserva a tutto il mondo del volontariato.

Le associazioni potranno chiedere come organizzare e promuovere le proprie iniziative nel contesto di Trento Capitale europea del volontariato 2024 o come iscriversi nel database del Centro Servizi per il Volontariato (Csv), mentre gli interessati potranno chiedere informazioni per collaborare come volontari o più in generale per conoscere tutte le opportunità offerte dal mondo del volontariato trentino.

La Vetrina sarà aperta al pubblico il martedì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 14 alle 18. Il martedì pomeriggio dalle 14 alle 18 e il giovedì mattina dalle 9 alle 13 ospiterà invece gli incontri dei gruppi impegnati nella realizzazione delle azioni previste dalla strategia di Trento capitale europea, che vanno dalla semplificazione al volontariato d’impresa, dalla creazione di una banca dati all’ideazione di una piattaforma per il matchmaking e l’incontro tra le realtà del volontariato. Durante questi momenti, il cui calendario potrebbe subire delle variazioni, le porte della Vetrina resteranno aperte per rispondere alle richieste di informazioni. A breve, grazie al contributo dei ragazzi impegnati nel Servizio civile nazionale digitale, sarà inoltre attivato un servizio di supporto digitale su appuntamento rivolto alle associazioni di volontariato.